США призывают Панаму «снять» флаг с танкеров, имеющих отношение к Ирану

Специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Абрам Пейли призвал власти Панамы «снять» панамский флаг с танкеров, которые имеют отношение к Ирану и подозреваются в уклонении от санкций, сообщает Seatrade Maritime.

«С января по меньшей мере шесть судов под флагом Панамы предположительно нарушили санкции, перевозя иранскую нефть в нарушение ограничительных мер. Иран и связанные с ним группы пытаются уклониться от санкций здесь, в Панаме, они пытаются злоупотребить регистрацией судов под панамских флагом», – цитирует издание А.Пейли, находящегося с визитом в Панаме.

«Мы находимся в Панаме, чтобы координировать свои действия с правительством этой страны в наших совместных усилиях по обеспечению того, чтобы судами, которые зарегистрированы в реестре Панамы, не пользовались компании, стремящиеся обойти санкции в отношении Ирана», – сказал он.

Еще в январе группа американских сенаторов направила в офис Морской администрации Панамы (SEGUMAR) при посольстве Панамы в США письмо с требованием провести расследование в отношении 189 судов под панамских флагом, подозреваемых в транспортировке иранской нефти в нарушение санкций, введенных США.