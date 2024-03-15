Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
США призывают Панаму «снять» флаг с танкеров, имеющих отношение к Ирану
15.03.2024

США призывают Панаму «снять» флаг с танкеров, имеющих отношение к Ирану

    • Специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Абрам Пейли призвал власти Панамы «снять» панамский флаг с танкеров, которые имеют отношение к Ирану и подозреваются в уклонении от санкций, сообщает Seatrade Maritime.

    «С января по меньшей мере шесть судов под флагом Панамы предположительно нарушили санкции, перевозя иранскую нефть в нарушение ограничительных мер. Иран и связанные с ним группы пытаются уклониться от санкций здесь, в Панаме, они пытаются злоупотребить регистрацией судов под панамских флагом», – цитирует издание А.Пейли, находящегося с визитом в Панаме.

    «Мы находимся в Панаме, чтобы координировать свои действия с правительством этой страны в наших совместных усилиях по обеспечению того, чтобы судами, которые зарегистрированы в реестре Панамы, не пользовались компании, стремящиеся обойти санкции в отношении Ирана», – сказал он.

    Еще в январе группа американских сенаторов направила в офис Морской администрации Панамы (SEGUMAR) при посольстве Панамы в США письмо с требованием провести расследование в отношении 189 судов под панамских флагом, подозреваемых в транспортировке иранской нефти в нарушение санкций, введенных США.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2024
    Портфель заказов крупнотоннажных танкеров на рекордно низком уровне
    На 1 января 2024 года в мире в общей сложности заказано строительство 23 крупнотоннажных […]
    2024VLCCпортфель заказовПрогноз
    0
    06.02.2024
    МАПП на границе России и Беларуси открыт для транзита санкционных товаров
    В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №91 от 31 января 2024 года через […]
    автомобильный пункт пропускаАвтоперевозкиБеларусьРоссия
    0
    24.01.2024
    Первая партия цитрусовых за два года по МТК «Север — Юг»
    Первая партия цитрусовых за последние два года весом более 180 тонн прибыла в Россию […]
    Астраханский портИранМТК "Север-Юг"рефконтейнеры
    0
    14.03.2024
    Профсоюзы США обвиняют Китай в спаде американского судостроения
    Профсоюзы и отраслевые ассоциации США подали официальную жалобу на Китай на 137 страницах с […]
    жалобаКитайКонкуренцияПрофсоюз
    0
    05.03.2024
    Цены на суда со вторичного рынка уверенно растут
    Как и объемы продаж
    балкерывторичный рынокКонтейнеровозыподержанные суда
    0
    11.03.2024
    ЕАЭС и Иран договорились о сотрудничестве по проекту «Евразийский агроэкспресс»
    На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялось совещание с иранской стороной по вопросу развития […]
    АгроэкспрессЕАЭСИрансельхозпродукция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.03.2024 Регулярный контейнерный поезд Санкт-Петербург — Новороссийск
    15.03.2024 OCEAN Alliance подписал Day 8 Product
    15.03.2024 2M и THE Alliance сохранили стабильный средний размер судов на своих маршрутах
    15.03.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024
    15.03.2024 Контейнерооборот российских портов в феврале 2024 вырос на 29,8%
    14.03.2024 FESCO доставила первую партию бананов из Индии в Россию
    Госрегулирование Показать всё
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    06.03.2024 Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов
    06.03.2024 Границы морского порта Ванино расширили
    04.03.2024 Правительство вернуло гибкие экспортные пошлины на вывоз угля
    04.03.2024 Россия продолжит добровольное сокращение добычи и экспорта нефти
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •