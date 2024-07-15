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Угнанные автомобили, мотоциклы и комбайн пытались вывезти из портов США в Африку
15.07.2024

Угнанные автомобили, мотоциклы и комбайн пытались вывезти из портов США в Африку

    • Погранично-таможенная служба США (CBP) установила рекорд по количеству угнанных автомобилей, изъятых в связи с контрабандными операциями в портах США. По всей стране удалось вернуть более 1,3 тыс. автомобилей, сообщает Marititme Executive. При этом бОльшую часть ворованных автомобилей преступники намеревались отправить в контейнерах в Западную Африку.

    Так, балтиморское подразделение CBP в прошлом финансовом году (с 1 октября 2022 года по 20 сентября 2023 года) в зоне своей деятельности обнаружила 343 угнанных автомобилей, которые преступники планировали отправить заграницу. Их общая стоимость составила 17,7 млн долларов.

    В самом порту Балтимор удалось предотвратить отправку 141 ворованного транспортного средства, на общую сумму 7,3 млн долларов. В числе самых дорогих автомобилей – Lamborghini Urus. Его стоимость составляла 250 тыс. долларов. Кроме того, в этом же порту удалось изъять три угнанных Mercedes-Benz G63 AMG стоимостью 225 тыс. долларов каждый.

    В порту Норфолк была предотвращена попытка отправить в Того ворованный автомобиль Aston Martin DBX стоимостью 175 тыс. долларов. А в общей сложности в этом порту в прошлом году было изъято угнанных транспортных средств суммарной стоимостью 10 млн долларов.

    Преступники также пытались «экспортировать» транспортные средства через небольшие порты. В портах Филадельфия и Уилмингтон (штат Пенсильвания) в общей сложности вернули 22 угнанных транспортных средства.

    Как отмечают в CBP, ворованные автомобили охватывают диапазон от малолитражек до спортивных внедорожников. 73% угнанных в прошлом году автомобилей, предназначенных преступниками для отправки заграницу, составляли внедорожники (Range Rover, Toyota Highlander), среди самых угоняемых авто также BMW, Toyota и Infinity.

    Самым дешевым был автомобиль Toyota 1991 года выпуска стоимостью 2,1 тыс. долларов. Его преступники пытались переправить из порта Уилмингтон в Гондурас.

    Среди обнаруженных в портах угнанных транспортных средств также несколько мотоциклов, электромобиль Hyundai IONIQ5 и даже комбайн John Deere 2014 года выпуска, который воры пытались отправить из порта Балтимор в Аргентину.

    Фото: Погранично-таможенная служба Балтимора


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