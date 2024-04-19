США не будут продлевать смягчение санкций в отношении Венесуэлы

Правительство США не намерено продлевать смягчение санкции в отношении Венесуэлы, сообщает Splash. У американских компаний, имеющих инвестиции, в Венесуэле есть 45 дней на то, чтобы свернуть деятельность в этой стране.

В октябре 2023 года Администрация Белого дома сроком на шесть месяцев выдала генеральную лицензию на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал соглашение с определенными обязательствами. Однако, как утверждает Splash, ряд из них остались невыполненными, поэтому власти США приняли решение не продлевать лицензию.

По данным судового брокера BRS, с октября 2023 года объемы добычи венесуэльской нефти выросли всего на 100 тыс. баррелей в день и достигли 900 тыс. баррелей, тогда как в 2015 году добывалось почти 2,5 млн баррелей в день.

В связи с возобновлением санкций в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в BRS прогнозируют, что теневой флот нефтяных танкеров увеличится на 19 судов и достигнет 776 единиц.

Фото: PDVSA