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Глобальный контейнерный рынок ждут новые сбои
27.09.2024

Глобальный контейнерный рынок ждут новые сбои

    • Забастовка в портах восточного побережья и Мексиканского залива США, инициированная Международной ассоциацией докеров (ILA) и запланированная на 1 октября приведет к серьезным сбоям в глобальной цепочке поставок и создаст проблемы для судоходной отрасли в целом, пишет Container News. По некоторым оценкам, работу могут прекратить 36 крупных портов США, на которых приходится 40-50% экспорта и импорта страны.

    «Если забастовка действительно состоится, у нас есть основания предполагать негативное влияние на грузоотправителей, которые поставляют товары в США, — цитирует издание представителя юридической компании Reed Smith Хана Дэна. – Будет не только резкий рост расходов на перевозку, мы также ожидаем, что забастовка повлияет на способность ритейлеров удовлетворить спрос в период зимних праздников».

    В 2023 году, по данным Project44, закрытие портов на западном побережье США всего на один день привело к трехнедельным задержкам, при этом время нахождения контейнеров в порту увеличилось на 148%. «Предстоящая забастовка может продлиться дольше, возможно, несколько недель, – пишет издание. – Project44 прогнозирует, что восстановление может займет 4-6 недель на каждую неделю, когда порты на работали. В свою очередь Sea Intelligence предполагает, что один день забастовки ILA потом потребует пяти дней на восстановление».

    По словам Х.Дэна, последствия такой забастовки могут длиться долго даже после ее окончания. «На устранение сбоев потребуются недели или месяцы в условиях экономики с высокой инфляцией, региональными конфликтами и геополитической неопределенностью, — сказал он. – Поскольку совсем недавно мы были свидетелями огромных задержек в портах, сбоев в цепочке поставок, задержек в графиках доставки и изменений маршрутов из-за пандемии и обрушения моста в Балтиморе в марте 2024 года, подобные вещи могут произойти снова».

    Аналитики Project44 полагают, что пиковый сезон уже начался, и сейчас уже слишком поздно перенаправлять грузы на западное побережье США, а это «ставит под угрозу праздничные запасы товаров и цены».

    По данным некоммерческой исследовательской группы Mitre, убытки порта Нью-Йорк / Нью-Джерси могут составить порядка 640 млн долларов в день. Для понимания масштаба, ежегодно порт обрабатывает товаров на 240 млрд долларов.

    «Хотя сложно проводить прямые сравнения между эпохами, стоит отметить, что последняя забастовка ILA на восточном побережье США в 1977 году привела к остановке работы портов на 44 дня», – напоминает издание.

    Фото: порт Нью-Йорк / Нью-Джерси


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