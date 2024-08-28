Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2024 вырос на 5,9%

В июле 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 5,9% относительно показателя июля 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 15,1%, каботаж – на 16,9%. В экспорте было перевалено на 5,5% меньше, чем годом ранее. Транзит снизился на 94,3%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2024 года соответствовала 51,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 1,8% больше, чем в июле 2023 года. Из общего объема груженых 5,3% приходилось на рефконтейнеры, 94,7% – на сухие.

60,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 23,9% – в каботаже, 15,2% – в экспорте и 0,3% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 21,7%.

В июле 2024 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63%, Восточный обработал 17,5%, на Находку приходилось 5,5%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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