Контейнерные поезда Китай – Европа в январе-июле 2024 года

По итогам первых семи месяцев этого года количество контейнерных поездов Китай – Европа выросло на 12% по сравнению с показателем января-июля 2023 года и составило 11403, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные корпорации «Китайские железные дороги» (КЖД).

Эти поезда перевезли почти 1,23 млн TEU, на 11% больше, чем годом ранее.

В июле количество контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа составило 1776. Ими было перевезено 185 тыс. TEU. Таким образом, прошлый месяц стал третьим месяцем подряд, когда число отправлений подобных железнодорожных составов превышало 1700.

Фото: Xinhua