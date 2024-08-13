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Грузовые поезда Китай – Европа в январе-апреле 2024
13.08.2024

Контейнерные поезда Китай – Европа в январе-июле 2024 года

    • По итогам первых семи месяцев этого года количество контейнерных поездов Китай – Европа выросло на 12% по сравнению с показателем января-июля 2023 года и составило 11403, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные корпорации «Китайские железные дороги» (КЖД).

    Эти поезда перевезли почти 1,23 млн TEU, на 11% больше, чем годом ранее.

    В июле количество контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа составило 1776. Ими было перевезено 185 тыс. TEU. Таким образом, прошлый месяц стал третьим месяцем подряд, когда число отправлений подобных железнодорожных составов превышало 1700.

    Фото: Xinhua


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