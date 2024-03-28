Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2024: выросла перевалка нефтепродуктов

В феврале 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,6% относительно показателя февраля 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, каботаж сократился на 18,8%. В экспорте было перевалено на 5,4% больше, чем годом ранее. Импорт увеличился в 3,1 раза.

В феврале 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,4%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 42%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (23,8%). Доля угля и кокса в феврале 2024 года составила 19,2%.

Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла в 3,5 раза. Тарно-штучных грузов было обработано в 3.3 раза больше, чем в феврале 2023 года. Оборот нефтепродуктов вырос на 61,5%.

Наиболее значительно, на 49,2% снизился грузопоток руды. Цветных металлов перевалили на 45,3% меньше, чем годом ранее, прочих генеральных грузов – на 36,9% меньше.

В феврале 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 57,7%, Сабетта обработала 32,8%, на Варандей приходилось 4,8%.

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