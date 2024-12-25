Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2024

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 11 месяцев 2024 года составили 7,2 млн TEU, на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 2,8 млн TEU – на 3% больше, чем за январь-ноябрь 2023 года.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 11 месяцев этого года достигло 5,3 млн TEU – на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 75,4 млн тонн, на 8,5% больше, чем годом ранее.

По данным РЖД, самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост в 1,7 раза до 460,6 тыс. TEU и продуктов перемола – рост в 1,5 раза до 37,6 тыс. TEU.

Заметный рост в процентном отношении отмечается в перевозках зерна – на 20% до 119,5 тыс. TEU, строительных грузов – на 19% до 249,1 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 9,8% до 90,7 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 4% до 467,8 тыс. TEU и остальных и сборных грузов – на 9,6% до 188,5 тыс. TEU.

Объем перевозок в контейнерах метизов увеличился на 4,9% до 406,6 тыс. TEU, промтоваров – на 3,1% до 397,6 тыс. TEU, мяса и животного масла – на 11,1% до 28,2 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 5,6% до 305,5 тыс. TEU.

Перевозки в контейнерах химикатов и соды остались практически на уровне прошлого года, составив 735,7 тыс. TEU (+0,6%). Также незначительно изменился объем перевозки цветной руды и серного сырья – 28,9 тыс. TEU (+0,9%) и рыбы – 33,7 тыс. TEU (+0,9%).

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Перевозки в контейнерах машин, станков, двигателей сократились на 5,2% до 359,3 тыс. TEU, бумаги – на 2% до 328,6 тыс. TEU, черных металлов – на 16,5% до 191,4 тыс. TEU, цветных металлов – на 2,2% до 118,5 тыс. TEU, лесных грузов – на 3,3% до 532,3 тыс. TEU.

Кроме того, существенное снижение произошло в перевозках картофеля, овощей и фруктов – на 13,5% до 12,3 тыс. TEU.

В ноябре во всех видах сообщения было перевезено 662,7 тыс. TEU, что на 1,4% меньше, чем в ноябре 2023 года и на 0,6% больше, чем в октябре 2024 года.

Фото: РЖД