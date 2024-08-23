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РЖД начали возить контейнеры из Забайкальска в полувагонах
23.08.2024

РЖД начали возить контейнеры из Забайкальска в полувагонах

    • РЖД начали применять технологию отправки со станции Забайкальск контейнеров в полувагонах с погранперехода Забайкальск – Маньчжурия – «для повышения эффективности использования инфраструктуры и подвижного состава», сообщила компания в своем телеграм-канале.

    «Как и в дальневосточные порты, на погранпереход в Забайкальск приходит большое количество вагонов с углем и рудой, которые выгружаются и, как правило, возвращаются в порожнем состоянии. Новая технология позволяет задействовать эти вагоны для вывоза контейнеров вглубь страны. Это значительно повышает эффективность использования инфраструктуры на перегруженном восточном направлении», – поясняют в окмпании.

    Первый поезд с контейнерами в полувагонах в тестовом режиме уже отправил из Забайкальска «РЖД Бизнес Актив».

    Фото: РЖД


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