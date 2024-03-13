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Контейнерные перевозки по железной дороге к 2030 году вырастут на 30%
13.03.2024

Контейнерные перевозки по железной дороге к 2030 году вырастут на 30%

    • Целевые показатели предыдущих периодов по модернизации железнодорожной инфраструктуры выполнены в полном объеме. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров, выступая 13 марта на правительственном часе в Государственной Думе, сообщается в телеграм-канале компании. Такой же темп работ сохранится и в 2024 году.

    Кроме того, в соответствии с посланием президента Федеральному собранию в РЖД сформировали целевые ориентиры по увеличению провозной способности инфраструктуры до 2030 года:

    • к портам Северо-Запада – до 220 млн тонн (+ 74,4 млн тонн)
    • к портам Азово-Черноморского бассейна – до 152 млн тонн (+ 27 млн тонн)
    • в направлении Дальнего Востока – до 210 млн тонн (+ 37 млн тонн)
    • При таком подходе до 2030 года:
    • среднегодовые темпы роста объемов грузовых перевозок составят более 2%
    • контейнерные перевозки вырастут на треть, до 10 млн TEU.

    Фото: пресс-служба Госдумы


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