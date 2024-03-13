Контейнерные перевозки по железной дороге к 2030 году вырастут на 30%

Целевые показатели предыдущих периодов по модернизации железнодорожной инфраструктуры выполнены в полном объеме. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров, выступая 13 марта на правительственном часе в Государственной Думе, сообщается в телеграм-канале компании. Такой же темп работ сохранится и в 2024 году.

Кроме того, в соответствии с посланием президента Федеральному собранию в РЖД сформировали целевые ориентиры по увеличению провозной способности инфраструктуры до 2030 года:

к портам Северо-Запада – до 220 млн тонн (+ 74,4 млн тонн)

к портам Азово-Черноморского бассейна – до 152 млн тонн (+ 27 млн тонн)

в направлении Дальнего Востока – до 210 млн тонн (+ 37 млн тонн)

При таком подходе до 2030 года:

среднегодовые темпы роста объемов грузовых перевозок составят более 2%

контейнерные перевозки вырастут на треть, до 10 млн TEU.

Фото: пресс-служба Госдумы