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Грузы РЖД, 5 месяцев 2024: погрузка на сети снизилась на 3%
03.06.2024

Грузы РЖД, 5 месяцев 2024: погрузка на сети снизилась на 3%

    • По итогам 5 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 502 млн тонн.

    Почти по всей номенклатуре грузов наблюдается отрицательная динамика.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 143,1 млн тонн – на 5,3% меньше, чем за 5 месяцев прошлого года. Как отметили РЖД в своем Телеграм-канале, динамика по углю улучшается, в том числе из-за постепенного восстановления спроса на перевозки в направлении Тамани.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 1,6% и составил 87,9 млн тонн.

    Объемы погрузки железной и марганцевой руды также снизились на 6,4% до 45,1 млн тонн. Погрузка строительных грузов за январь-май этого года снизилась на 13,3% и составила 47,3 млн тонн.

    Объем погрузки черных металлов за январь-май текущего года уменьшился на 5,7% и составил 26,9 млн тонн. Также снизилась погрузка химикатов и соды – на 1,9% до 9 млн тонн, цемента – на 0,8% до 9,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 8,7% до 6,8 млн тонн, лома черных металлов – на 14,9% до 4,4 млн тонн,

    В то же время, по итогам 5 месяцев 2024 года увеличилась погрузка химических и минеральных удобрений – на 10,7% до 28,4 млн тонн, лесных грузов – на 0,5% до 11,8 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 20,6% до 13,7 млн тонн, кокса – на 4,9% до 4,9 млн тонн. Объем погрузки зерна за январь-май текущего года увеличился на 6,9% и составил 13,7 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД за май 2024 года составила 104,4 млн тонн – на 2,1% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года.

    Грузооборот за 5 месяцев 2024 года составил 1057,3 млрд тарифных т/км, что на 6% меньше показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 6,4% и достиг 1308,9 млрд т/км.

    В мае грузооборот сети РЖД уменьшился на 3,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 216,8 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц снизился на 4,4% – до 267,3 млрд т/км.

    Фото: РЖД


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