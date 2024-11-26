Завершена навигация на терминалах Эгвекинот и Провидения на Чукотке

На морских терминалах Эгвекинот и Провидения морского порта Анадырь завершилась навигация. Соответствующее распоряжение подписал капитан порта в связи с наступлением зимнего периода и сложных ледовых условий для судоходства, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Последним судном в навигацию стало «Виктория», которое покинуло морской терминал Провидения 25 ноября.

Ранее навигацию закрыли в акватории Анадырского лимана. «Как сообщала АМП Приморского края и Восточной Арктики, судно «Билибино», завершившее навигацию, доставило в Анадырь более 2 тыс. тонн грузов из Владивостока», – говорится в пресс-релизе.

В границы территории морского порта Анадырь включены территории морских терминалов Беринговский, Провидения, Эгвекинот.

Фото: Росморречфлот