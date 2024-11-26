Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Завершена навигация на терминалах Эгвекинот и Провидения на Чукотке
26.11.2024

Завершена навигация на терминалах Эгвекинот и Провидения на Чукотке

    • На морских терминалах Эгвекинот и Провидения морского порта Анадырь завершилась навигация. Соответствующее распоряжение подписал капитан порта в связи с наступлением зимнего периода и сложных ледовых условий для судоходства, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Последним судном в навигацию стало «Виктория», которое покинуло морской терминал Провидения 25 ноября.

    Ранее навигацию закрыли в акватории Анадырского лимана. «Как сообщала АМП Приморского края и Восточной Арктики, судно «Билибино», завершившее навигацию, доставило в Анадырь более 2 тыс. тонн грузов из Владивостока», – говорится в пресс-релизе.

    В границы территории морского порта Анадырь включены территории морских терминалов Беринговский, Провидения, Эгвекинот.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.03.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2024 снизился на 8,3%
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 8,3% относительно показателя января […]
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.07.2024
    Контейнерооборот российских портов в июне 2024 вырос на 11,8%
    Контейнерооборот всех морских портов России в июне 2024 года увеличился на 11,8% относительно показателя […]
    2024КонтейнерооборотПорты
    0
    09.08.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2024 снизился на 12,7%
    В июне 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 12,7% относительно показателя июня […]
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    11.10.2024
    Аналитический дайджест SeaNews, 7-11 октября 2024
    Мировой контейнерный рынок Все порты Финляндии, 8 месяцев 2024 Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии […]
    2024АналитикадайджестСтатистика
    0
    17.10.2024
    Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 14%
    По итогам 9 месяцев 2024 года
    2024Глобал ПортсДальний ВостокИтоги
    0
    08.10.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в августе 2024: снизилась перевалка зерна
    В августе 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 7,8% относительно показателя августа 2023 года.
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.11.2024 Впереди еще миллионы и миллионы TEUs’ов
    25.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2024
    25.11.2024 «Казахстан Темир Жолы» будет строить терминал в Будапеште
    22.11.2024 Контейнерные перевозки между РФ и КНР через территорию Монголии растут
    22.11.2024 Evergreen заказал контейнеров на 187 млн долларов
    22.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 47 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    26.11.2024 Весь импортный алкоголь будет маркироваться в России
    26.11.2024 В.Савельев назначен спецпредставителем президента по развитию МТК «Север – Юг»
    25.11.2024 Введен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    22.11.2024 «Светофор», цифровизация, стоп-фактор и хартии
    21.11.2024 Назначен начальник Выборгской таможни
    18.11.2024 Минпромторг подготовит программу ремонта судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •