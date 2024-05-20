Экспорт необработанной древесины в первом квартале 2024

Как сообщает Рослесинфорг, в первом квартале 2024 года экспорт необработанной древесины составил 673 тыс. куб. м, на 14,6% выше итогов прошлого года, когда за рубеж было отправлено 587 тыс. куб. м. В основном это бревна из березы.

По сравнению с более ранними периодами, до введения ограничений на вывоз кругляка с 1 января 2022 года, рост несущественный, отмечают в Рослесинфорге. Так, в первом квартале 2020 года он составлял 2,7 млн куб. м, в первом квартале 2021 года – 2,9 млн куб. м, в первом квартале 2022 года – 1,6 млн куб. м.

Экспорт необработанной древесины с начала текущего года осуществлялся в восемь стран. При этом 85,5% всего объема, или 575,6 тыс. куб. м было экспортировано в КНР (+13,3%). Отправки в Беларусь после прошлогоднего кратного падения выросли в 2,2 раза и составили 44 тыс. куб. м, также увеличились поставки в Иран – на 28,1% (до 6 тыс. куб. м). Нарастили объемы закупок также Грузия и Таджикистан, однако их объемы незначительны – всего порядка трех сотен кубов.

Имеются и направления, на которых сбыт необработанной древесины уменьшился. В частности, поставки в Казахстан снизились на 13,4% до 42,8 тыс. куб. м, в Узбекистан – на 25,8% до 3,3 тыс. куб. м, в Киргизию – почти в два раза до 6,7 тыс. куб. м.

Больше всего экспортируется березовых бревен – 496,447 тыс. куб. м, основной потребитель – Китай. Объемы поставок этой категории лесных грузов за первый квартал 2024 года выросли на 15,5%.

В общей структуре заготовки за рубеж уходит незначительная часть березовых бревен. В России сосредоточены самые большие запасы березы, именно из неё производят фанеру наивысшего качества. Например, Китай называют лидером по производству и продаже фанеры, при этом в Поднебесной ее делают в основном из тополя. Такая фанера менее прочная по сравнению с березовой.

Рост экспорта березовых бревен не грозит дефицитом березовой фанеры в России, отмечают в Рослесинфорге. Ее производство набирает обороты, этот сегмент восстанавливается после санкционного шока. По итогам первого квартала рост производства фанеры вырос на 17,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Фанера росла весь прошлый год, производителям удалось сохранить объемы 2022 года и не уйти в минус.

Помимо березы на экспорт идут необработанные мягколиственные породы – осина и тополь. На их поставки запрета нет.

Напомним, с 1 января 2022 года в России действует ограничение на вывоз необработанной древесины хвойных и ценных пород – дуба, бука и ясеня.

Фото: Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»