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Грузовые поезда Китай – Европа в январе-апреле 2024
22.05.2024

Грузовые поезда Китай – Европа в январе-апреле 2024

    • По итогам первых четырех месяцев 2024 года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 6184, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные корпорации «Китайские железные дороги» (КЖД).

    За январь-апрель этими грузовыми поездами было перевезено в общей сложности около 675 тыс. TEU, на 11% больше, чем годом ранее, сообщили в КЖД.

    Согласно данным корпорации, по состоянию на конец апреля этого года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа достигло 89 тыс., а сетью их маршрутов было охвачено 223 города в 25 европейских странах.

    Фото: Xinhua


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