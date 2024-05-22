Грузовые поезда Китай – Европа в январе-апреле 2024

По итогам первых четырех месяцев 2024 года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 6184, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные корпорации «Китайские железные дороги» (КЖД).

За январь-апрель этими грузовыми поездами было перевезено в общей сложности около 675 тыс. TEU, на 11% больше, чем годом ранее, сообщили в КЖД.

Согласно данным корпорации, по состоянию на конец апреля этого года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа достигло 89 тыс., а сетью их маршрутов было охвачено 223 города в 25 европейских странах.

Фото: Xinhua