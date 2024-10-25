Информационно-аналитическое агентство
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Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 9 месяцев 2024
25.10.2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2024

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 8 месяцев 2024 года составил 121,8 млн TEU – на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 43 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 43 неделе 2024 года снизился по сравнению с предыдущей неделей на 4% до 3095 долларов за 40-футовый контейнер.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот российских портов в сентябре 2024 в деталях

    Контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2024 года увеличился на 7% относительно показателя сентября прошлого года и составил 454 тыс. TEU.

    Контейнерооборот российских портов в сентябре 2024 вырос на 7%

    Груженых контейнеров было обработано на 8% больше, чем в сентябре 2023 года.

    Операционные показатели «ДелоПортс», 3 квартал и 9 месяцев 2024

    «ДелоПортс», стивидорный холдинг Группы компаний «Дело», управляющий активами в Новороссийске) опубликовал операционные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2024 года.

    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 9 месяцев 2024

    По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 15,7%.

    Грузооборот российских портов в сентябре 2024 в деталях

    Грузооборот всех морских портов России в сентябре 2024 года снизился на 5,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 68,9 млн тонн.

    Грузооборот российских портов в сентябре 2024 снизился на 5,9%

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в сентябре 2024 года приходилось 78,4% всего грузооборота, уменьшился на 4,4%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 в деталях

    В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя сентября прошлого года на 16% и составил 124,2 тыс. TEU.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 вырос на 16%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 19,5%.

    Грузооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 в деталях

    В сентябре 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 2,5% относительно показателя сентября прошлого года и составил 20,5 млн тонн.

     

    Товарооборот РФ

    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 8 месяцев 2024

    По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам 8 месяцев 2024 года сократился на 28,7%, составив 15,9 млн тонн. 

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-август 2024

    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2024 года составил 3,3 млн тонн на сумму почти 1,74 млрд евро.

    Товарооборот Россия – Сербия, январь-август 2024

    По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-августе 2024 года снизился на 22,2% и составил 1,7 млрд долларов. 

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2024

    На 43 неделе 2024 года на всех исследуемых трейдах ставки фрахта продолжают снижаться.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 43, 2024

    На 43 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта остаются на уровне прошлой недели. В Каспийском регионе ставки выросли.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 43 неделя, 2024

    На 43 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax подросли.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 43, 2024

    На 43 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов не изменились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 43, 2024

    Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая начали расти, в направлении южных портов – остаются на прежнем уровне.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 43 неделя 2024

    На 43 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива почти во всех исследуемых портах снизились. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 43 неделя 2024

    На 43 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России продолжают снижаться, но незначительно.

     

    Фото: Shipspotting / РЖД

     


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