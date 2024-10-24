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Грузооборот российских портов в сентябре 2024 в деталях
24.10.2024

Грузооборот российских портов в сентябре 2024 снизился на 5,9%

    • Грузооборот всех морских портов России в сентябре 2024 года снизился на 5,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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    Грузооборот российских портов в сентябре 2024 снизился на 5,9%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в сентябре 2024 года приходилось 78,4% всего грузооборота, уменьшился на 4,4%. В каботаже было перевалено на 21,5% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 10,2%. Импорт, напротив, увеличился на 15,6%.

    Более 40% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,3% и 12,5% соответственно. На уголь и кокс приходилось 21,2%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 58,7%. Пищевого налива было обработано на 33,5% больше, чем в сентябре 2023 года. Оборот металлолома вырос на 26,4%.

    На 35,2% снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Перевалка прочих насыпных грузов сократилась на 24%, накатных грузов (ро-ро) – на 23,5%.

    В сентябре 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32,7%, Балтийский бассейн обработал 29,7%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 27%, 9,8% и 0,8% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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