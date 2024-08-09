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Количество заходов иностранных судов в астраханские порты увеличилось на 43%
09.08.2024

Количество заходов иностранных судов в астраханские порты увеличилось на 43%

    • Промежуточные итоги работы портового комплекса Астраханской области и вопросы развития ВКМСК рассмотрели на заседании совета по морской деятельности при губернаторе Астраханской области Игоре Бабушкине, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    От Росморречфлота участие в заседании приняли руководитель агентства Андрей Тарасенко и представители подведомственного предприятия: заместитель Генерального директора по капитальному строительству Росморпорта Владимир Аборнев и директор Астраханского филиала Росморпорта Апанди Нурмагомедов.

    В первом полугодии 2024 года количество судозаходов в порты Астраханской области выросло на 20%. При этом число иностранных судов увеличилось на 43% и составило 688 единиц. Отмечается и позитивная динамика грузооборота портов. Он превысил 2,8 млн тонн.

    Подводя итоги работы портового комплекса, участники заседания также рассмотрели вопросы дноуглубления. Общая протяженность участков дноуглубления на 2024 год составляет около 50 км, на текущий момент работы осталось выполнить на 20 км.

    Для снижения заносимости Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) разработана проектная документация по строительству защитных сооружений в морской части канала. Защитные сооружения представляют собой оградительную дамбу с ядром из геобэгов.

    Реализация проекта позволит минимизировать эксплуатационные затраты на содержание ВКМСК путем снижения заносимости ложа канала и ежегодных объемов ремонтных дноуглубительных работ. Это улучшит судоходные условия и экологическую обстановку на канале, обеспечит безопасное мореплавание судов с осадкой до 4,5 м и вывод крупногабаритных объектов в Каспийское море.

    Напомним, по поручению президента РФ в 2023 году ФГУП «Росморпорт» провело дноуглубительные работы в морской части ВКМСК в объеме свыше 10 млн куб. м. В результате чего достигнута проходная осадка на канале 4,5 м.

    В прошлом году к работам привлекли беспрецедентное количество судов: более 40 единиц дноуглубительной и вспомогательной техники, в том числе 18 земснарядов. Комплексное дноуглубление канала является важнейшей частью проекта по развитию транспортного коридора «Север – Юг».

    Фото: Росморречфлот


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