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Новый несамоходный земснаряд «Николай Русанов» будет работать на Волго-Каспийском канале
14.08.2024

Новый несамоходный земснаряд «Николай Русанов» будет работать на Волго-Каспийском канале

    • Группировку дноуглубительного флота ФГУП «Росморпорт» пополнил несамоходный фрезерный земснаряд высокой производительности проекта FPDG3 «Николай Русанов», который в ближайшее время должен приступить к работам в морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК). Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    «Николай Русанов» — головное судно серии из трех земснарядов, которые строятся ООО «Стройлидерплюс» по заказу ФГУП «Росморпорт». Судно будет выполнять дноуглубительные работы на ВКМСК, на акваториях и подходах к морским портам Оля и Астрахань для обеспечения безопасности мореплавания.

    Земснаряды этого проекта отличаются высокой производительностью: на судах впервые использован насос производства АО «Цимлянский судомеханический завод» с мощностью двигателя 1 820 кВт и возможностью использования пульпопровода диаметром до 800 мм.

    «Головной земснаряд назван в честь Николая Васильевича Русанова, занимавшего пост главы Морской администрации порта Астрахань с 1994 года до 2000 года включительно. Николай Васильевич был одним из инициаторов программы возрождения на Каспии торгового флота России и внес неоценимый личный вклад в развитие Астраханского воднотранспортного узла», — говорится в пресс-релизе.

    Закладка киля земснаряда «Николай Русанов» состоялась в сентябре 2022 года на производственной площадке АО «ССЗ «Лотос» в Астраханской области. Торжественная церемония спуска земснаряда на воду проведена уже в октябре 2023 года. По завершении строительства судно успешно прошло швартовные и ходовые испытания, подтвердив высокие технические характеристики, предусмотренные проектом.

    В настоящее время ФГУП «Росморпорт» реализует беспрецедентный по масштабу проект развития ВКМСК в рамках обеспечения работы международного транспортного коридора «Север–Юг». Дноуглубление производится на фоне значительного понижения уровня Каспийского моря, которое за период с 2006 по 2024 год составило почти 1,5 м.

    В 2023 году во исполнение поручения президента России предприятие обеспечило на канале достижение проходной осадки 4,5 м с сохранением отдельных участков одностороннего движения судов.

    Основные характеристики и главные размерения судна:

    • длина наибольшая – 55 м;
    • ширина наибольшая – 12,5 м;
    • осадка – 2,1 м;
    • длина корпуса – 43 м;
    • высота надводного борта – 2 м;
    • производительность по воде землесосной установки – 7 тыс. куб м /час;
    • диаметр всасывающей трубы – 650-800 мм;
    • диаметр напорной трубы – 650-800 мм;
    • минимальная глубина разработки – 3 м;
    • максимальная глубина разработки – 15 м;
    • максимальная ширина прорези при максимальной глубине разработки – 50 м,
    • длина грунтопровода – 800 м.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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