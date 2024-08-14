Новый несамоходный земснаряд «Николай Русанов» будет работать на Волго-Каспийском канале

Группировку дноуглубительного флота ФГУП «Росморпорт» пополнил несамоходный фрезерный земснаряд высокой производительности проекта FPDG3 «Николай Русанов», который в ближайшее время должен приступить к работам в морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК). Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

«Николай Русанов» — головное судно серии из трех земснарядов, которые строятся ООО «Стройлидерплюс» по заказу ФГУП «Росморпорт». Судно будет выполнять дноуглубительные работы на ВКМСК, на акваториях и подходах к морским портам Оля и Астрахань для обеспечения безопасности мореплавания.

Земснаряды этого проекта отличаются высокой производительностью: на судах впервые использован насос производства АО «Цимлянский судомеханический завод» с мощностью двигателя 1 820 кВт и возможностью использования пульпопровода диаметром до 800 мм.

«Головной земснаряд назван в честь Николая Васильевича Русанова, занимавшего пост главы Морской администрации порта Астрахань с 1994 года до 2000 года включительно. Николай Васильевич был одним из инициаторов программы возрождения на Каспии торгового флота России и внес неоценимый личный вклад в развитие Астраханского воднотранспортного узла», — говорится в пресс-релизе.

Закладка киля земснаряда «Николай Русанов» состоялась в сентябре 2022 года на производственной площадке АО «ССЗ «Лотос» в Астраханской области. Торжественная церемония спуска земснаряда на воду проведена уже в октябре 2023 года. По завершении строительства судно успешно прошло швартовные и ходовые испытания, подтвердив высокие технические характеристики, предусмотренные проектом.

В настоящее время ФГУП «Росморпорт» реализует беспрецедентный по масштабу проект развития ВКМСК в рамках обеспечения работы международного транспортного коридора «Север–Юг». Дноуглубление производится на фоне значительного понижения уровня Каспийского моря, которое за период с 2006 по 2024 год составило почти 1,5 м.

В 2023 году во исполнение поручения президента России предприятие обеспечило на канале достижение проходной осадки 4,5 м с сохранением отдельных участков одностороннего движения судов.

Основные характеристики и главные размерения судна:

длина наибольшая – 55 м;

ширина наибольшая – 12,5 м;

осадка – 2,1 м;

длина корпуса – 43 м;

высота надводного борта – 2 м;

производительность по воде землесосной установки – 7 тыс. куб м /час;

диаметр всасывающей трубы – 650-800 мм;

диаметр напорной трубы – 650-800 мм;

минимальная глубина разработки – 3 м;

максимальная глубина разработки – 15 м;

максимальная ширина прорези при максимальной глубине разработки – 50 м,

длина грунтопровода – 800 м.

Фото: ФГУП «Росморпорт»