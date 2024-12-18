Три судна сели на мель на Волго-Каспийского морском судоходном канале

Одно из них снялось с мели самостоятельно

В ночь на 18 декабря три судна сели на мель на Волго-Каспийского морском судоходном канале, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

«В Главное управление от капитана-координатора Морского спасательного координационного центра поступило сообщение о том, что на 170 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель т/х «Расул Гамзатов», (порт приписки – порт Астрахань), на 176 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) сел на мель т/х «Порт Оля-3» (порт приписки – порт Астрахань), на 177,3 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) сел на мель т/х «Святогор» (порт приписки – порт Таганрог)», – говорится в сообщении.

Судовые экипажи в медицинской помощи не нуждаются, запас продовольствия имеется. Проход судов перекрыт, загрязнение акватории отсутствует.

Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судов с мели.

По информации ведомства, утром «Святогор» самостоятельно снялся с мели и следует в порт назначения. Канал для прохода судов открыт.

Фото: УФСБ России по Астраханской области