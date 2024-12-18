Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Три судна сели на мель на Волго-Каспийского морском судоходном канале
18.12.2024

Три судна сели на мель на Волго-Каспийского морском судоходном канале

    • Одно из них снялось с мели самостоятельно

    В ночь на 18 декабря три судна сели на мель на Волго-Каспийского морском судоходном канале, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

    «В Главное управление от капитана-координатора Морского спасательного координационного центра поступило сообщение о том, что на 170 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель т/х «Расул Гамзатов», (порт приписки – порт Астрахань), на 176 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) сел на мель т/х «Порт Оля-3» (порт приписки – порт Астрахань), на 177,3 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) сел на мель т/х «Святогор» (порт приписки – порт Таганрог)», – говорится в сообщении.

    Судовые экипажи в медицинской помощи не нуждаются, запас продовольствия имеется. Проход судов перекрыт, загрязнение акватории отсутствует.

    Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судов с мели.

    По информации ведомства, утром «Святогор» самостоятельно снялся с мели и следует в порт назначения. Канал для прохода судов открыт.

    Фото: УФСБ России по Астраханской области


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2024
    В Бронке сел на мель контейнеровоз
    Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с посадкой […]
    контейнеровозММПК БронкаПосадка на мель
    0
    09.08.2024
    Яхта села на мель в Финском заливе
    В Финском заливе возле Кронштадта села на мель парусная яхта, сообщили SeaNews в пресс-службе […]
    КронштадтПосадка на мельПроисшествияФинский залив
    0
    07.11.2024
    Счетная палата проверила эффективность бюджетных трат на углубление ВКМСК
    Есть замечания
    бюджетные средстваВолго-Каспийский морской судоходный каналДноуглублениеРосморпорт
    0
    25.03.2024
    В Петербурге сел на мель контейнеровоз
    Сотрудники транспортной полиции проводят проверка по факту посадки на мель иностранного теплохода в Санкт-Петербурге. […]
    Большой порт Санкт-Петербург контейнеровозПосадка на мельПроисшествия
    0
    17.04.2024
    Астрахань предложила включить реконструкцию ВКМСК в нацпроект «Транспорт»
    Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета […]
    АстраханьВолго-Каспийский морской судоходный каналНацпроект
    0
    21.02.2024
    В 2024 году на Волго-Каспийском канале будут продолжены дноуглубительные работы
    В 2023 году ФГУП «Росморпорт» выполнило строительство защитных сооружений и канала-рыбохода, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области […]
    Волго-Каспийский морской судоходный каналДноуглубление
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.12.2024 FESCO открыла дочернюю компанию во Вьетнаме
    18.12.2024 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    18.12.2024 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 вырос на 31%
    18.12.2024 Контейнерооборот портов Китая в январе-октябре 2024
    18.12.2024 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 в деталях
    17.12.2024 Новый терминал в Новороссийске
    Госрегулирование Показать всё
    18.12.2024 Назначен начальник Сахалинской таможни
    16.12.2024 Законопроект о международных ТОР будет доработан до конца года
    12.12.2024 Снижены экспортные пошлины на минеральные удобрения
    10.12.2024 «Ростеху» передано 25,5% акций «Астраханского порта»
    10.12.2024 Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря
    10.12.2024 Корпорация морского приборостроения вошла в состав ОСК
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •