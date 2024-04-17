Астрахань предложила включить реконструкцию ВКМСК в нацпроект «Транспорт»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт». В ходе заседания участники обсудили вопросы подготовки нацпроектов, подходов к формированию системы управления этими проектами и определения их финансирования, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области.

«Рабочая группа по программе «Великий Волжский путь» провела сбор предложений от регионов, расположенных на Волге, и направила их в Министерство транспорта Российской Федерации», – сказал глава области, возглавляющий эту рабочую группу.

Он отметил, что предложения регионов в основном затрагивают вопросы ликвидации «узких мест» на внутренних водных путях, а также мер господдержки по приобретению на льготных условиях судов, обустройства причалов и содержания водных путей за счет федерального бюджета.

Часть поступивших предложений от регионов учтены в формируемом федеральном проекте по развитию опорной сети на морском и внутреннем водном транспорте в части увеличения пропускной способности Городецкого гидроузла и Волго-Донского канала, развития морских портов.

12 апреля на совещании рабочей группы по программе «Великий Волжский путь» разработанные Министерством транспорта Российской Федерации федеральные проекты были согласованы.

«Считаем очень важным доведение до 99% протяженности гарантированных глубин Единой глубоководной системы, где обеспечивается осадка 3,6 м. Это необходимо для развития перевозок по транспортному коридору «Север-Юг», – отметил губернатор Астраханской области.

И.Бабушкин добавил, что вместе с тем в перечень мероприятий по развитию опорной сети на морском транспорте не вошла реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала. Он предложил включить её в проект на этапе доработки.

Фото: портал правительства Астраханской области