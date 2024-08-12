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М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
12.08.2024

М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов

    • Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил куратора и руководителей ряда действующих федеральных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития, сообщает пресс-служба правительства. РФ.

    Речь идет о федеральном проекте, в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития России, и федеральных проектах, входящих в состав национальных проектов.

    В частности, первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов назначен руководителем федеральных проектов «Развитие морских портов» и «Развитие региональных аэропортов», замминистра транспорта Виктор Тимофеев – «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай», а замминистра транспорта Алексей Шило – «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла». Все эти федеральные проекты входят в национальный проект «Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

    Замглавы Минтранса Виктор Тимофеев будет руководить федеральными проектами «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Развитие федеральной магистральной сети», входящими в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

    Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов определн руководителем федерального проекта «Промышленный экспорт», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».


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