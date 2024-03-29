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Для развития транзита по Севморпути необходимо сформировать конкурентоспособные условия
29.03.2024

Для развития транзита по Севморпути необходимо сформировать конкурентоспособные условия

    • Заместитель председателя правительства Александр Новак в Координационном центре правительства на выставке-форуме «Россия» провел совещание по развитию Северного морского пути до 2035 года. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, компаний-грузоотправителей, госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба правительства РФ.

    «Северный морской путь – кратчайший морской маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, между Европой и Азией. СМП обеспечивает доставку первоочередных грузов в отдалённые районы Крайнего Севера, в которых проживает свыше 2 миллионов человек. Кроме того, маршрут приобретает особое значение с учетом увеличения поставок в восточном направлении и является всё более привлекательным для транзитных грузоперевозчиков», – отметил вице-премьер, открывая совещание.

    Участники совещания обсудили обеспечение безопасности судоходства в акватории СМП в период нового сезона навигации, достижение целевого показателя грузооборота, ход строительства ледоколов и других судов, наращивание спутниковой гидрометеорологической группировки, а также итоги выполнения в 2023 году плана развития Севморпути и основные задачи до 2035 года.

    Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что по Севморпути в 2023 году было перевезено рекордное количество грузов – 36,25 млн тонн. К 2030 году в планах – увеличить грузопоток до 150 млн тонн в год, с перспективой роста до 190 млн тонн при оптимистическом сценарии. Индикативные показатели по грузам к 2035 году составят 220 млн тонн в год.

    «В последние годы на мировую логистику негативное воздействие оказали пандемия COVID-19, инциденты в Суэцком канале и Красном море, что привело к повышению интереса к СМП со стороны как российских игроков, так и зарубежных компаний. Приоритет у нас сейчас в организации круглогодичной навигации, что позволит кратно нарастить грузопоток через море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Для развития транзита и сохранения эффективности арктических проектов необходимо сформировать в первую очередь конкурентоспособные условия на СМП, в том числе обеспечить большую привлекательность по сравнению с Суэцким каналом», – сказал А.Лихачев.

    Для реализации амбициозных задач по росту грузопотока и обеспечения его безопасности к 2030 году планируется увеличить количество грузовых судов высокого арктического класса. «Запланировано строительство 46 судов аварийно-спасательного флота, строительство и модернизация 14 портов и терминалов, запуск на орбиту 15 спутников. Все это повысит эффективность и безопасность судоходного движения по СМП. Кроме того, считаю необходимым синхронизировать развитие СМП с другими программами, так как зачастую грузовая база формируется в портах, не выходящих на сам СМП, – это порты Северо-Запада и Дальнего Востока. Поэтому важно их связать с Большой землей через железнодорожные линии», – подчеркнул А.Новак.

    В рамках совещания состоялось прямое включение с атомного ледокола «Урал», спущенного на воду в 2022 году. Капитан судна Виктор Сурядов доложил об обстановке на трассе, об условиях работы для команды. Он ответил на вопросы вице-премьера об отличиях нового судна от ледоколов предыдущих поколений: новый ледокол шире и мощнее судов предыдущего поколения, приборы навигации на мостике – самые современные, система безопасности для проводки судов – более надёжная.

    А.Новак напомнил, что Россия владеет единственным на планете атомным ледокольным флотом. В этом году планируется ввести в эксплуатацию новый современный ледокол «Якутия». Вице-премьер подчеркнул, что в числе трех ключевых задач развития СМП – обеспечение экспорта с арктических проектов, надежный и бесперебойный северный завоз и транзит грузов.

    Фото: пресс-служба правительства РФ

     


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