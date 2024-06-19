В Билибино и Архангельске построят терминалы для грузов Севморпути

Компания «Промстройарктик», новый резидент Арктической зоны Российской Федерации, создает в городах Билибино и Архангельск предприятие по строительству и эксплуатации логистических терминалов пропускной способностью 3 тыс. тонн грузов в месяц.

Как сообщается на сайте Минвостокразвития, проект оценивается в 7,6 млн рублей и реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Запуск производства планируется в 2026 году.

Основной объем средств будет направлен на закупку техники и выполнение строительно-монтажных работ.

«Логистические терминалы, которые планируем построить в Билибино на Чукотке и в Архангельске – на начальной и конечной точках маршрута, предназначены для транспортировки грузов как по Севморпути, так и автотранспортными предприятиями Арктической зоны. Складские комплексы будут представлять из себя площадки открытого и закрытого хранения, здесь же будем вести прием, отправку и перевалку грузов между разными видами транспорта. Площадь каждого такого терминала составит около 300 кв. м», – рассказала генеральный директор ООО «Промстройарктик» Залиха Курбанова.

Фото: Минвостокразвития