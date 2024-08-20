Первый поезд с контейнерами из Китая через Архангельск

«Российские железные дороги» сообщили об отправке из Архангельска первого поезда с контейнерами из КНР, доставленными по Северному морскому пути в рамках регулярного сервиса «Арктический экспресс №1», который связывает Архангельск с портами Шанхай и Нинбо .

В первом поезде 78 контейнеров с комплектующими для автомобилей. Он следует со станции Соломбалка (Архангельск) в Тульскую область.

В августе-сентябре ожидается 5 рейсов из Китая в Архангельск и 5 — в обратном направлении, говорится в сообщении РЖД, опубликованном телеграм-канале компании.

Для доставки импортных грузов в регионы России разработаны технологии формирования контейнерных поездов на 8 станциях Архангельской области, предусмотрены специальные ускоренные графики их следования.

Проект «Арктический экспресс №1» РЖД развивают в сотрудничестве с правительством Архангельской области и китайской компанией New New Shipping Line (Torgmoll).

Фото: РЖД