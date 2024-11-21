Восточный маршрут газопровода Китай – Россия готовится к вводу в эксплуатацию

18 ноября 2024 года было завершено строительство восточного маршрута газопровода Китай-Россия на территории КНР. Начался финальный этап подготовки к вводу маршрута в официальную эксплуатацию, сообщает информационное агентство Xinhua.

18 ноября в городе Наньтун восточно-китайской провинции Цзянсу на семь месяцев раньше запланированного срока завершилось строительство последнего участка восточного маршрута газопровода Китай – Россия – Наньтун – Лучжи, сообщили в Китайской корпорации нефтегазовой трубопроводной сети (PipeChina).

Восточная ветка газопровода Китай – Россия на территории КНР берет начало в пограничном городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян и заканчивается в Шанхае. Ее общая протяженность составляет 5111 км.

Восточный маршрут газопровода Китай – Россия разделен на три части: северную, центральную и южную. Среди них северная часть Хэйхэ – Чанлин и центральная часть Чанлин – Юнцин были введены в эксплуатацию в 2019 и 2020 годах соответственно. Строительство южной части Юнцин – Шанхай началось в июле 2020 года.

К настоящему времени несколько участков этой ветки газопровода уже эксплуатируются. По ним из России в Китай было поставлено в общей сложности более 78 млрд кубометров природного газа.

Ожидается, что к концу этого года будет введен в эксплуатацию весь восточный маршрут китайско-российского газопровода. После этого объем поставок природного газа по нему из Сибири в три провинции северо-востока Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы стабилизируется на уровне 38 млрд кубометров в год.

Фото: Xinhua