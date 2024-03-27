Экспорт судов из Китая январе-феврале 2024

По итогам первых двух месяцев этого года экспорт судов из Китая резко вырос, как по объему, так и по стоимости, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За январь-февраль 2024 года Китай поставил зарубежным поставщикам 937 судов, что на 59,9% больше по сравнению с аналогичным показателем первых двух месяцев прошлого года. При этом стоимость экспорта увеличилась на 180,6% до 48,25 млрд юаней (6,8 млрд долларов).

По состоянию на конец 2023 года три основных показателя судостроительной отрасли – объем производства, новые заказы и уже имеющиеся в наличии заказы – 14-й год подряд обеспечивали Китаю лидирующие позиции на мировом рынке судостроения, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

Фото: Xinhua