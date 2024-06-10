Сборные грузы из Китая: нюансы экспедирования и логистики

Эффективная логистика — вопрос первоочередной важности для бизнеса любого масштаба. Для малого и среднего бизнеса в этом плане особенно актуальной является технология сборных грузов. Как оптимально выстраивать логистику, быстро и выгодно возить сборные грузы и какие варианты доставки возможны для импорта из Китая, читателям SeaNews рассказала старший менеджер по продажам Группы транспортных компаний «Русмарин» Елизавета Джемаева (Саленко).

На сегодняшний день в России наблюдается тренд на усиление малого и среднего бизнеса. По информации Министерства экономического развития РФ, количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в РФ выросло в 2023 году на 6% и достигло 6,3 млн.

Значение малого и среднего бизнеса возрастает в машиностроении, обрабатывающей промышленности, IT. Растут и обороты МСП. По данным аналитиков облачного сервиса «МойСклад», рост оборотов составил 23% относительно 2022 года. В свою очередь, государственные программы поддержки среднего и малого бизнеса стимулируют рост спроса со стороны МСП на участие в ВЭД.

При планировании своей внешнеэкономической деятельности представители малого и среднего бизнеса сталкиваются с множеством вопросов. Один из ключевых — как выстроить логистическую цепочку и привезти товары оптимальнее?

В отличие от крупных предприятий, у компаний МСП не всегда набирается достаточное количество груза для целого контейнера, а потребность наличия товара на складах для реализации актуальна. Какой способ доставки выбрать?

Для участников ВЭД, которые ввозят небольшие партии (ориентировочно меньше 11 м3), в качестве решения проблемы оптимизации затрат на логистику подойдет доставка в составе сборных грузов (LCL). Есть несколько вариантов LCL-доставки в РФ в зависимости от сроков и стоимости перевозки. Рассмотрим основные из них на примере импорта из Китая в Москву.

1) Отгрузка сборных грузов по прямому железнодорожному сообщению из Китая

Как показывает моя профессиональная практика, такой вариант перевозки из Китая в Москву обладает наиболее оптимальным соотношением стоимости и сроков. Как и при доставке прямым железнодорожным сообщением контейнерных грузов, транзитное время занимает в среднем от 18 до 30 дней при условии отсутствия задержек на границе. Ключевым отличием от контейнерных отправок является то, что перед отправкой из Китая грузы от разных грузоотправителей в адрес разных грузополучателей консолидируют для дальнейшей отправки в едином контейнере на складе консолидации. Также по прибытии в Москву контейнер вывозят на склад, где грузы расконсолидируют для дальнейшей отправки конечным получателям. Терминальные операции с обоих концов занимают в среднем от 3 до 7 дней в дополнение к транзитному времени.

2) Отгрузка сборных грузов через Дальний Восток

Данный вариант конкурирует по стоимости с доставкой по прямому железнодорожному сообщению. На мой взгляд, имеет смысл сравнивать эти две опции, так как в разный момент в зависимости от колебаний ставок морского фрахта и на доставку железной дорогой, а также с учетом параметров самого груза, ставки через Дальний Восток могут оказаться оптимальнее. Транзитное время доставки из Китая в Москву в среднем составляет 35 дней. В Китае груз консолидируют на складе консолидации, далее он в контейнере отгружается морем во Владивосток. По прибытии в порт назначения контейнер вывозят, груз расконсолидируют, а затем, после выпуска таможенной декларации, отгружают по железной дороге в Москву, откуда вывоз на склад получателя осуществляется на следующий день после прибытия.

3) Автоперевозка сборных грузов из Китая

Уступает предыдущим двум вариантам с точки зрения стоимости, но может незначительно выигрывать по транзитным срокам — в среднем это 25-30 дней. Важно учитывать, что при автоперевозке сборных грузов из Китая товары разных грузополучателей, следующие в одной машине, могут растаможиваться на разных таможенных постах, а значит, машина будет заезжать на разные СВХ, в связи с чем могут возникнуть задержки. Есть варианты доставки в единой машине по маршруту Китай — СВХ — РФ (склад получателя), либо с перегрузом на СВХ, откуда груз вывозится в другой машине.

4) Авиаперевозки небольших партий

Самый дорогостоящий способ перевозки сборного груза, однако и самый быстрый. При слаженной работе импортера и экспедиторской компании с момента размещения букинга до момента вывоза груза из аэропорта в Москве доставка может занимать около 6 дней, из них собственно транзитное время составляет 1-2 дня.

На сегодняшний день авиалинии также предлагают сервисы доставки, при которых часть маршрута груз перемещается автотранспортом, а далее самолетом: например, сервис через Хабаровск с транзитным временем ориентировочно 5-7 дней.

В настоящее время совместно с коллегами из Группы транспортных компаний «Русмарин» мы наблюдаем тенденцию роста спроса клиентов на авиаперевозки из Китая. Так, за 2023 год по одному из офисов компании в Москве было неоднократно зафиксировано увеличение спроса более чем на 100%:

Также, согласно нашей статистике, значительно вырос объем отгрузок относительно января 2023 года.

Важно учитывать, что сборные и авиагрузы обладают своей спецификой. Например, не всю химию, даже неопасную, авиакомпании принимают к отгрузке. Возможность приема на борт проверяется индивидуально под запрос. При организации перевозки такого груза логистические компании должны проверить актуальную информацию о том, какими сервисами возможно экспедировать специфические грузы в настоящий момент, а также принимать решения, которые позволят доставить грузы в сохранности. Если у компании есть сеть агентов по всему миру, она может обеспечить гибкий сервис, поскольку имеет возможность выбирать для клиентов варианты не только между разными видами транспорта, но и разные сервисы внутри каждого вида транспорта.

По нашему опыту организации собственного сборного сервиса из Китая в Москву и Санкт-Петербург, выступая расконсолидатором на станции назначения, оператор экономит время на локальные операции и вывоз на склад клиента, так как в цепочке коммуникации отсутствуют иные звенья, и информация передается оперативно. Как следствие, минимизируется риск возникновения дополнительных расходов.

Все расчеты по планируемой грузоперевозке производятся индивидуально в зависимости от места забора груза, веса и объема партии. При этом необходимо анализировать особенности груза и выбирать из множества возможных вариантов индивидуальные решения, ориентируясь на приоритеты клиента. Помимо полного комплекса услуг от двери до двери, крупные логистические компании при необходимости оказывают дополнительный сервис в виде доупаковки товаров или приглашения сюрвейера в стране отправления, чтобы повысить сохранность грузов во время перевозки.

Фото: ГТК «Русмарин»

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