Полносоставный контейнерный поезд из Поволжья в Китай

Филиал АО «РЖД Логистика» в Саратове организовал первую отправку в Китай контейнерного поезда в прямом железнодорожном сообщении со станции Орловка (Волгоградская область, Приволжская железная дорога) до станции Иуси (г. Иу, провинция Чжэцзян, КНР).

Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», в составе поезда – 62 сорокафутовых контейнера с техническим углеродом в упакованном виде. Груз проследует транзитом по территории Республики Казахстан по согласованной нитке графика. Планируется, что время поезда в пути составит 10 суток.

Реализация проекта дает возможность экспортерам Поволжья осуществлять отправку грузов в КНР по «бесшовной» технологии, которая позволяет сократить сроки и снизить стоимость перевозки.

«В настоящее время мы готовим к отправке следующий контейнерный поезд по данному маршруту. Кроме того, планируем запустить сервис грузоперевозок с Приволжской железной дороги в Китай через Монголию», – отметила директор филиала АО «РЖД Логистика» в Саратове Вера Вторыгина.

Фото: АО «РЖД Логистика»