Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Полносоставный контейнерный поезд из Поволжья в Китай
27.05.2024

Полносоставный контейнерный поезд из Поволжья в Китай

    • Филиал АО «РЖД Логистика» в Саратове организовал первую отправку в Китай контейнерного поезда в прямом железнодорожном сообщении со станции Орловка (Волгоградская область, Приволжская железная дорога) до станции Иуси (г. Иу, провинция Чжэцзян, КНР).

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», в составе поезда – 62 сорокафутовых контейнера с техническим углеродом в упакованном виде. Груз проследует транзитом по территории Республики Казахстан по согласованной нитке графика. Планируется, что время поезда в пути составит 10 суток.   

    Реализация проекта дает возможность экспортерам Поволжья осуществлять отправку грузов в КНР по «бесшовной» технологии, которая позволяет сократить сроки и снизить стоимость перевозки.

    «В настоящее время мы готовим к отправке следующий контейнерный поезд по данному маршруту. Кроме того, планируем запустить сервис грузоперевозок с Приволжской железной дороги в Китай через Монголию», – отметила директор филиала АО «РЖД Логистика» в Саратове Вера Вторыгина.

    Фото: АО «РЖД Логистика»

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2024
    США хотят вывести из Китая производство рефконтейнеров
    Американская компания SeaCube Container, специализирующаяся на покупке / продаже и аренде морских контейнеров, рассматривает […]
    КитайКонтейнерыПроизводстворефконтейнеры
    0
    02.05.2024
    Первый полносоставный Агроэкспресс по МТК Север – Юг с ТЛК Южноуральский
    АО «РЖД Логистика» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» (входит в Группу ГТЛК) организовали мультимодальную […]
    АгроэкспрессМТК "Север-Юг"мультимодальная перевозкаРЖД Логистика
    0
    07.02.2024
    «Газпром гелий сервис» организовал регулярную транспортировку сжиженных газов в Китай
    На собственном СПГ-транспорте
    АвтоперевозкиАмурский ГПЗГазпром гелий сервисКитай
    0
    25.04.2024
    Самый тяжеловесный поезд в Китае
    20 апреля на железной дороге Шуочжоу-Хуанхуа завершился тестовый рейс грузового поезда грузоподъемностью более 30 […]
    Грузовой поездЖелезная дорогаКитайУголь
    0
    19.03.2024
    «РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»
    АО «РЖД Логистика» и ООО «Квадрат», являющееся собственником контейнерного терминала «Сухой порт Чайковский» в […]
    ООО «Квадрат»РЖД ЛогистикаСВХСоглашение
    0
    24.05.2024
    Грузоперевозки через погранпереходы Дальневосточной магистрали выросли на 35%
    По итогам января-апреля 2024 года
    2024ГрузоперевозкиДальневосточная железная дорогаКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.05.2024 Полносоставный контейнерный поезд из Поволжья в Китай
    27.05.2024 Контейнерные перевозчики массово ищут хоть какой-нибудь свободный тоннаж
    27.05.2024 39 отмененных рейсов, с 22 по 26 неделю 2024
    27.05.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2024
    24.05.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 21 неделя 2024
    24.05.2024 “Идет война за контейнеры”
    Госрегулирование Показать всё
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23.05.2024 М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
    21.05.2024 Приостановлено действие временного запрета на экспорт бензина
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •