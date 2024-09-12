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Новый контейнерный сервис из Екатеринбурга в Красноярск
12.09.2024

Новый контейнерный сервис из Екатеринбурга в Красноярск

    • «ТрансКонтейнер» запустил новый публичный сервис для доставки грузов из Екатеринбурга в Красноярск.

    Как сообщили SeaNews в компании, маршрут проходит от терминала «ТрансКонтейнера» на станции Екатеринбург-Товарный до терминала компании на станции Базаиха (Красноярск).

    Ориентировочное время в пути составляет 7 суток. Ожидается, что отправки станут регулярными с периодичностью не менее 2 поездов в месяц.

    Первый поезд доставил в Красноярск 151 TEU со сборными грузами.

    Сервис ориентирован на перевозки сборных грузов (минеральные масла, изделия чёрных металлов, фанера), напитков и строительных материалов. В перспективе планируется расширить номенклатуру перевозимых грузов.

    Новый маршрут дополнил действующий сервис «ТрансКонтейнера» из Екатеринбурга в Иркутск на станцию Батарейная. В условиях ограничения входящего потока на дороги Восточного полигона дополнительный поезд с гружёными контейнерами позволяет увеличить поток на Красноярскую железную дорогу и использовать контейнеры и фитинговые платформы под дальнейшую погрузку на экспорт, отметили в компании.

    Фото: «ТрансКонтейнер»


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