Новый контейнерный сервис из Екатеринбурга в Красноярск

«ТрансКонтейнер» запустил новый публичный сервис для доставки грузов из Екатеринбурга в Красноярск.

Как сообщили SeaNews в компании, маршрут проходит от терминала «ТрансКонтейнера» на станции Екатеринбург-Товарный до терминала компании на станции Базаиха (Красноярск).

Ориентировочное время в пути составляет 7 суток. Ожидается, что отправки станут регулярными с периодичностью не менее 2 поездов в месяц.

Первый поезд доставил в Красноярск 151 TEU со сборными грузами.

Сервис ориентирован на перевозки сборных грузов (минеральные масла, изделия чёрных металлов, фанера), напитков и строительных материалов. В перспективе планируется расширить номенклатуру перевозимых грузов.

Новый маршрут дополнил действующий сервис «ТрансКонтейнера» из Екатеринбурга в Иркутск на станцию Батарейная. В условиях ограничения входящего потока на дороги Восточного полигона дополнительный поезд с гружёными контейнерами позволяет увеличить поток на Красноярскую железную дорогу и использовать контейнеры и фитинговые платформы под дальнейшую погрузку на экспорт, отметили в компании.

Фото: «ТрансКонтейнер»