Первый контейнерный поезд с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане

«Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале о запуске первого контейнерного поезда с терминала «Один пояс, один путь» в Республике Татарстан.

Состав из 76 контейнеров со свекловичным жомом проследует с Куйбышевской железной дороги до порта Находка по согласованному расписанию, далее контейнеры морем отправят в Китай.

РЖД обеспечили примыкание железнодорожных путей контейнерного терминала «Один пояс, один путь» к путям общего пользования магистрали, а именно к станциям Круглое Поле и Никашновка.

Планируется, что уже в 2025 году с терминала на экспорт в Китай будут отправлять каучук, зерновые культуры и растительное масло.

Основной номенклатурой импорта станут товары народного потребления и бытовая техника.

Фото: РЖД