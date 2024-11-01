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Первый контейнерный поезд с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане
01.11.2024

Первый контейнерный поезд с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане

    • Первый контейнерный поезд с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане«Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале о запуске первого контейнерного поезда с терминала «Один пояс, один путь» в Республике Татарстан.

    Состав из 76 контейнеров со свекловичным жомом проследует с Куйбышевской железной дороги до порта Находка по согласованному расписанию, далее контейнеры морем отправят в Китай.

    РЖД обеспечили примыкание железнодорожных путей контейнерного терминала «Один пояс, один путь» к путям общего пользования магистрали, а именно к станциям Круглое Поле и Никашновка.

    Планируется, что уже в 2025 году с терминала на экспорт в Китай будут отправлять каучук, зерновые культуры и растительное масло.

    Основной номенклатурой импорта станут товары народного потребления и бытовая техника.

    Фото: РЖД


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