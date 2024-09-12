Контейнерный поезд из Владивостока в Тольятти

Транспортная группа FESCO запустила контейнерный поезд по маршруту Владивосток – Тольятти. Как сообщили SeaNews в группе, поезда будут отправляться с регулярностью раз в 10 дней из «Владивостокского морского торгового порта» (входит в состав FESCO) и прибывать на железнодорожную станцию Жигулевское море (Куйбышевская железная дорога). Расчетное время в пути составляет 10 суток.

Основу грузопотока нового железнодорожного сервиса будут формировать товары народного потребления, автомобильные запчасти, металлургическая и химическая продукция, производственное оборудование.

Сервис также является дополнением к регулярным контейнерным поездам FESCO из Владивостока в Самару (станция Безымянка) и ориентирован на грузополучателей в Поволжье.

Помимо железнодорожной перевозки FESCO может организовать таможенное оформление и автодоставку контейнеров до грузополучателей в Самарской и соседних областях. По запросу возможна перевозка опасных грузов и грузов в режиме внутреннего таможенного транзита.

Первый регулярный поезд, груженный 155 TEU, отправился из ВМТП на станцию Жигулевское море 10 сентября. Это, отметили в группе, уже девятнадцатый железнодорожный контейнерные сервис FESCO из Владивостока в другие города России.

Фото: FESCO