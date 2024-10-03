FESCO остается единым логистическим оператором терминала «Восточный» АЭС «Аккую»

Транспортная группа FESCO сохранила за собой статус единого логистического оператора на грузовом терминале «Восточный», расположенном на площадке строительства АЭС «Аккую». Как сообщили SeaNews в группе, FESCO выиграла тендер и заключила новый договор с АО «АККУЮ НУКЛЕАР» (структура госкорпорации «Росатом», отвечает за проектирование, сооружение и последующую эксплуатацию АЭС «Аккую»).

Таким образом FESCO продолжит в течение трех лет выполнять комплекс погрузо-разгрузочных и транспортных услуг, формировать необходимую логистическую инфраструктуру, а также обеспечивать обработку судов и грузов на терминале «Восточный».

Став единым логистическим оператором терминала «Восточный» в 2021 году, FESCO обработала 45 судозаходов и перевалила около 200 тысяч фрахтовых тонн грузов для строящейся АЭС «Аккую». В том числе группа обеспечивала выгрузку свежего ядерного топлива, для чего сотрудники FESCO прошли специальное обучение и получили необходимые разрешения и сертификаты на работу с этим видом грузов. Штат группы на терминале «Восточный» включает специалистов в проектных перевозках, а также аккредитованную бригаду стропальщиков и стивидоров.

Фото: Росатом