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FESCO остается единым логистическим оператором терминала «Восточный» АЭС «Аккую»
03.10.2024

FESCO остается единым логистическим оператором терминала «Восточный» АЭС «Аккую»

    • Транспортная группа FESCO сохранила за собой статус единого логистического оператора на грузовом терминале «Восточный», расположенном на площадке строительства АЭС «Аккую». Как сообщили SeaNews в группе, FESCO выиграла тендер и заключила новый договор с АО «АККУЮ НУКЛЕАР» (структура госкорпорации «Росатом», отвечает за проектирование, сооружение и последующую эксплуатацию АЭС «Аккую»).

    Таким образом FESCO продолжит в течение трех лет выполнять комплекс погрузо-разгрузочных и транспортных услуг, формировать необходимую логистическую инфраструктуру, а также обеспечивать обработку судов и грузов на терминале «Восточный».

    Став единым логистическим оператором терминала «Восточный» в 2021 году, FESCO обработала 45 судозаходов и перевалила около 200 тысяч фрахтовых тонн грузов для строящейся АЭС «Аккую». В том числе группа обеспечивала выгрузку свежего ядерного топлива, для чего сотрудники FESCO прошли специальное обучение и получили необходимые разрешения и сертификаты на работу с этим видом грузов. Штат группы на терминале «Восточный» включает специалистов в проектных перевозках, а также аккредитованную бригаду стропальщиков и стивидоров.

    Фото: Росатом


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