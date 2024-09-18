FESCO сделала первый прямой судозаход в Джебель-Али

Транспортная группа FESCO выполнила первый прямой судозаход в порт Джебель-Али (Объединенные Арабские Эмираты) на сервисе FESCO Indian Line West.

Как сообщили SeaNew в группе, контейнеровоз «FESCO Askold» прибыл в Джебель-Али 17 сентября из индийских портов Мундра и Нава-Шева. В ОАЭ на судно погрузили более 150 TEU для дальнейшей отправки в Россию, преимущественно бытовую технику, автомобильные запчасти, одежду и обувь, косметику.

18 сентября «FESCO Askold» вышел из Джебель-Али, расчетная дата прибытия в Новороссийск — 29 сентября. Следующий прямой судозаход в порт ОАЭ запланирован на начало октября.

Морской сервис FESCO Indian Line West работает между Новороссийском и портами Мундра и Нава-Шева по маршруту через Суэцкий канал. Линию обслуживают два контейнеровоза FESCO, обеспечивающие регулярность сервиса раз в две недели.

С помощью фидерных линий партнеров группы сервис связан с индийскими портами Калькутта, Тутикорин, Ченнаи, а также с портами Джебель-Али, Чаттограм (Бангладеш), Карачи (Пакистан), Коломбо (Шри-Ланка). Перевалка грузов на суда FESCO осуществляется в порту Мундра.

«Объединенные Арабские Эмираты становятся важным логистическим хабом для перевозки грузов в Россию, а FESCO всегда оперативно отвечает на запросы рынка и готова организовать для своих клиентов новые направления доставки грузов с наиболее оптимальными транзитными сроками. В мае Группа уже запустила контейнерные перевозки из ОАЭ в Россию с трансшипментом в порту Мундра, теперь же мы рассматриваем возможность включения Джебель-Али в основной маршрут нашей индийской линии на Новороссийск», — сказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Фото: FESCO