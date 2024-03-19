Китайский партнер в проекте «Терминал Забайкальск»

Транспортная группа FESCO и китайская платформенная компания Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co.,Ltd (Xi’an Free Trade Port) планируют наладить сотрудничество при реализации проекта «Терминал Забайкальск» по созданию современного транспортно-логистического центра (ТЛЦ) FESCO на станции Забайкальск.

Соответствующий меморандум о стратегическом сотрудничестве подписали вице-президент по железнодорожному дивизиону FESCO Айдемир Усахов и заместитель генерального директора Xi’an Free Trade Port Чжан Цитао на полях выставки транспортно-логистических услуг TransRussia 2024.

Как сообщили SeaNews в FESCO, стороны намерены совместно участвовать в создании ТЛЦ «Терминал Забайкальск» в одноименном российском поселке у железнодорожного пункта пропуска Забайкальск-Манчжурия на границе с Китаем, используя для этого свои ключевые компетенции и активы.

Xi’an Free Trade Port и FESCO рассмотрят возможность создания совместного предприятия для реализации этого проекта, а также развития логистической и терминальной инфраструктуры в других локациях.

«Терминал Забайкальск» — инвестиционный проект FESCO по строительству в поселке Забайкальск современного транспортно-логистического центра, включающего контейнерный терминал, склады временного хранения, собственную железнодорожную станцию Обменная, подъездные железнодорожные пути и другую транспортную инфраструктуру. Всего FESCO планирует инвестировать в этот объект более 4 млрд рублей.

«Создание современного транспортно-логистического центра в Забайкальске, включающего контейнерный терминал, железнодорожные пути и различную логистическую инфраструктуру, сейчас крайне востребовано. Потому что Забайкальск сегодня — это один из основных сухопутных пунктов для российско-китайского товарооборота, который по итогам прошлого года вырос на 26% и достиг рекордных показателей. Мы очень ценим, что коллеги из Xi’an Free Trade Port увидели большие перспективы в нашем ТЛЦ «Терминал Забайкальск» и готовы рассмотреть возможность участия в совместном предприятии для реализации этого проекта. Общими усилиями мы сможем намного активнее содействовать развитию торгово-экономических отношений между нашими странами», — отметил А.Усахов.

Документ также предполагает укрепление сотрудничества между FESCO и Xi’an Free Trade Port по другим стратегическим вопросам. Так, стороны объединят усилия для развития железнодорожных контейнерных перевозок из города Сиань и провинции Шэньси (Китай) в Россию и Белоруссию и в обратном направлении, а также для привлечения дополнительной грузовой базы, чтобы сформировать стабильные импортно-экспортные перевозки на этом направлении.

Фото: FESCO