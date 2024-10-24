Российско-иранское СП будет работать по модели «Зерно +»

В рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг» российское акционерное общество «Центр развития НОВО» и иранская компания Atlas Kesht Rivase Aras заключили акционерное соглашение о создании на территории особой экономической зоны Серахс центра внешней и внутренней торговли продовольствием на северо-востоке Исламской Республики Иран.

Как сообщили SeaNews в АО «Центр развития НОВО», документ был подписан на полях саммита БРИКС в Казани. По условиям российская сторона берет на себя обязательства по поставке сельскохозяйственной продукции, соответствующей международным стандартам качества с территории Российской Федерации на территорию Исламской Республики Иран, в свою очередь иранская сторона обеспечивает реализацию зерна и продовольствия как внутри страны, так и сопредельных дружественных странах, а также формирование обратных грузов широкой номенклатуры с территории Исламской Республики для поставок в Россию и дружественные страны.

Грузооборот между двумя странами будет осуществляться в рамках инновационной логистической модели «Зерно +», направленной на снижение до нуля порожнего пробега за счет загрузки контейнеров-зерновозов в обе стороны: на территорию Ирана в специализированных транспортных доставляется поступает зерно, в обратном направлении в этих же спецконтейнерах будут отправляться товары народного потребления и продукты питания. Напомним, модель «Зерно +» уже запущена и успешно работает на китайском направлении.

Совместное предприятие направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации и Исламской Республики Иран, увеличение двустороннего товарооборота, а также является практическим вкладом в развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» – одного из приоритетных направлений транспортной политики двух стран, отметили в «Центре развития НОВО».

Фото: АО «Центр развития НОВО»