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Погрузка зерна на железную дорогу, 7 месяцев 2024
16.08.2024

Погрузка зерна на железную дорогу, 7 месяцев 2024

    • В январе-июле 2024 года на сети РЖД во всех видах сообщения 18 млн тонн зерна – на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщили РЖД в своем телеграм-канале, на экспорт из этого объема было отправлено 12,8 млн тонн (+5,1%), в том числе в направлении портов отгрузили 8,3 млн тонн (+8,5%), в направлении сухопутных погранпереходов – почти 4,5 млн тонн (на уровне прошлого года).

    Больше всего зерна отгрузили из Курской (1,6 млн тонн, +10,6%), Саратовской (1,4 млн тонн, +5,3%) и Волгоградской области (1,3 млн тонн, +4,5%).

    Больше всего зерна перевезли в направлении портов Юга – 7,7 млн тонн (+2,3%). В адрес портов Северо-Запада отправили 534 тыс. тонн (рост более чем в 6 раз), в направлении портов Дальнего Востока – 126 тыс. тонн (рост в 1,4 раза).

    Помимо этого, около 1,2 млн тонн зерна было перевезено в контейнерах (75,8 тыс. TEU, на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года).

    Был отправлен первый контейнерный поезд с пшеницей из Казани. В составе 76 контейнеров, следующих в порт Находка для дальнейшей транспортировки в Китай. Зерно грузится в контейнеры при помощи лайнер-бэгов – специальных вкладышей, которые облегчают работу с сыпучими грузами и обеспечивают их дополнительную защиту.

    Фото: РЖД


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