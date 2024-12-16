Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2024
16.12.2024

Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.03.2024
    Товарооборот Россия — Китай в январе-феврале 2024 года
    По итогам первых двух месяцев 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на […]
    Только для подписчиков
    2024КитайТоварооборот
    0
    11.01.2024
    Вместимость мирового контейнерного флота к концу 2024 года может превысить 30 млн TEU
    По итогам 2023 года мировые верфи сдали в эксплуатацию 350 контейнеровозов суммарной вместимостью 2,2 […]
    2024Контейнерный рынокКонтейнеровозыпровозные мощности
    0
    30.08.2024
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2024: снизилась перевалка черных металлов
    В июле 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна уменьшился на 6,2% относительно показателя аналогичного […]
    2024ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    26.08.2024
    Грузооборот российского транспорта, 6 месяцев 2024: перевозки увеличились на 6,6%
    Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-июня 2024 года составил 4,48 млрд […]
    Только для подписчиков
    2024Грузоперевозки
    0
    14.05.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 19, 2024
    На 19 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    07.11.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, 45 неделя, 2024
    Ставки на перевозку зерна из Новороссийска партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax не изменились
    Только для подписчиков
    2024Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.12.2024 Новый терминал в Новороссийске
    16.12.2024 Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2024
    16.12.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2024
    16.12.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2024 снизился на 35%
    13.12.2024 Аналитический дайджест SeaNews, 9-13 декабря 2024
    13.12.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    16.12.2024 Законопроект о международных ТОР будет доработан до конца года
    12.12.2024 Снижены экспортные пошлины на минеральные удобрения
    10.12.2024 «Ростеху» передано 25,5% акций «Астраханского порта»
    10.12.2024 Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря
    10.12.2024 Корпорация морского приборостроения вошла в состав ОСК
    09.12.2024 Назначен и.о. начальника Центральной акцизной таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •