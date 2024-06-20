Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%

В апреле 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 18,6% относительно показателя апреля 2023 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца вырос на 17,8%. В транзите было перевалено 114 TEU.
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2024 года соответствовала 3,5%.
Груженых контейнеров было обработано на 24,4% больше, чем в апреле 2023 года. Из общего объема груженых 3,5% приходилось на рефконтейнеры, 96,5% – на сухие.
99,4% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,6% – в транзите.
Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 6,5%.
В апреле 2024 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 42,1%, на Мурманск приходилось 37,4%, через Архангельск прошло 16,2%.
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