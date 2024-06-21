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Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-апрель 2024
21.06.2024

Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-апрель 2024

    • По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе-апреле 2024 года в денежном выражении составил 32,9 млн евро, на 35,3% меньше, чем в первые 4 месяца 2023 года, когда было 50,9 млн евро.

    Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим видам транспорта, а также по различным товарным группам и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

    Под такими товарами в Евростате понимают в первую очередь транспортные средства (локомотивы, вагоны, автотранспорт, суда, яхты и т.п.), которые были отправлены к месту назначения своим ходом.

    В том числе из ЕС в РФ своим ходом в отчетном периоде было отправлено товаров на сумму 22 млн евро, тогда как годом ранее на 37,8 млн евро (-41,8%).

    Больше всего в денежном выражении товаров своим ходом в РФ было отправлено с Кипра и из Венгрии.

    Кипр в отчетном периоде отправил в Россию своим ходом товаров на сумму 15,8 млн евро, на 14,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда эта страна своим ходом отправила товаров на сумму 17,7 млн евро.

    Венгрия в первые 4 месяца этого года поставки в РФ товаров, перемещаемых своим ходом, в денежном эквиваленте сократила относительно аналогичного периода 2023 года на 29,6% – с 7,1 млн евро до 5 млн евро.

    Из РФ в Евросоюз своим ходом в январе-апреле этого года было отправлено товаров на 10,9 млн евро, что на 16,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда своим ходом в ЕС ушло товаров на сумму 13,1 млн евро.

    Основными странами ЕС, куда РФ отправляла товары своим ходом в январе-апреле 2024 года, были Венгрия и Испания.

    В Венгрию в отчетном периоде своим ходом было отправлено из РФ товаров на сумму 8,7 млн евро (+3,6%).

    Испания импорт таких товаров из РФ относительно первых 4 месяцев 2023 года сократила на 27,8% – с 1,8 млн. евро до 1,3 млн евро.

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