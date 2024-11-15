Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2024 в деталях
15.11.2024

Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2024
    Цены изменились незначительно
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    11.10.2024
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2024
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по […]
    2024ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    15.04.2024
    Товарооборот Россия – Япония в январе-феврале 2024 года
    По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-феврале 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотЯпония
    0
    05.03.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 2 месяца 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам первых двух месяцев 2024 года через российские глубоководные […]
    Только для подписчиков
    2024Зерновые грузызерновые терминалыЧерное море
    0
    09.10.2024
    Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 9 месяцев 2024 года составили 5,87 […]
    2024Контейнерные перевозкиНоменклатураРЖД
    0
    05.06.2024
    Грузооборот российских портов в апреле 2024 в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в апреле 2024 года снизился на 6,9% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.11.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2024 в деталях
    15.11.2024 Ставки растут и будут продолжать расти
    15.11.2024 CMA CGM хотела вернуть сервис на маршрут через Суэцкий канал
    15.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 46 неделя 2024
    14.11.2024 Контейнерооборот лидеров, 10 месяцев 2024
    14.11.2024 Контейнерооборот портов Китая в январе-сентябре 2024
    Госрегулирование Показать всё
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •