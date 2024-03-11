50 отмененных рейсов, с 11 по 15 неделю 2024

По информации аналитического агентства Drewry, с 11 недели по 15 неделю 2024 года объявлено о 50 отмененных рейсах, что составляет 8% от 650 запланированных на этот период рейсов.

По 44% отмененных рейсов приходится на маршруты Азия – Северная Европа / Средиземноморье и на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США и 12% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

На следующие пять недель OCEAN Alliance объявил о отменах 14 рейсов, за ним следует THE Alliance с 13 отменами, у 2M отменено 7 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 16 рейсов.

Как отмечает Drewry, по сравнению с предыдущими неделями наблюдается умеренное снижение надежности расписания контейнерных линий. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 92% судов будут ходить по расписанию.

Что касается мирового контейнерного индекса Drewry WCI (World Container Index), то на 10 неделе 2024 года он снизился по сравнению с прошлой неделей на 6% до 3287 долларов за 40-футовый контейнер. Тем не менее он остался на 112% выше среднего показателя за декабрь 2023 года (1548 долларов за 40-футовый контейнер). На 10 неделе ставки на транстихоокеанских маршрутах и на направлениях Азия – Северная Европа и Средиземноморье опустились на 6% и 7% соответственно по сравнению с предыдущей неделей, ставки на трансатлантическом маршруте снизились незначительно – на 1%.

Ежегодная конференция Transpacific Maritime (TPM), проходившая на 10 неделе, завершилась 6 марта, поскольку ситуация с безопасностью в Красном море продолжает негативно влиять на перевозки. По информации Drewry, обсуждения на мероприятии в основном касались транстихоокеанских ставок и маршрутов контейнерного импорта из Азии с учетом существенных дополнительных сборов и повышения тарифов, имевших место в январе и феврале.

Грузоотправители и грузополучатели, по-видимому, в целом успешно адаптировали свои сроки поставок с учетом увеличения транзитного времени в результате изменения маршрута перевозок вокруг мыса Доброй Надежды, считают в Drewry.

График: Drewry

Фото: Shipspotting / Marcus-S