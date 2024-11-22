Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 15,2%

В сентябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 15,21% относительно показателя прошлого сентября 2023 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт снизился на 18,2%, в каботаже было перевалено на 73,9% больше, чем годом ранее. Импорт показал спад на 14,8%, транзит сократился на 23%.

В сентябре 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,83%.

В структуре грузооборота портов Каспийского региона на зерно приходилось 36,18%. Второй по объёмам груз – нефть – составил 22,6% оборота. Доля тарно-штучных грузов в сентябре 2024 года соответствовала 13,08%.

Наиболее значительно, на 22,5% увеличился грузопоток лесных грузов. Прочие навалочные выросли на 41,7%, кроме того, в этом году появился грузопоток прочих насыпных грузов, которые в аналогичном периоде порты бассейна не переваливали.

Самый значительная спад наблюдается в сегменте черных металлов, оборот которых упал на 42,3%. Также, тарно-штучных грузов было обработано на 33,8% меньше, чем в сентябре 2023 года. Оборот нефтепродуктов уменьшился на 23%.

В сентябре 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 51,83%, Махачкала обработала 39, 27%, на порт Оля приходилось 8,9%.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi