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Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 15,2%
22.11.2024

Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 15,2%

    • В сентябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 15,21% относительно показателя прошлого сентября 2023 года.

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    Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 15,2%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт снизился на 18,2%, в каботаже было перевалено на 73,9% больше, чем годом ранее. Импорт показал спад на 14,8%, транзит сократился на 23%.

    В сентябре 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,83%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского региона на зерно приходилось 36,18%. Второй по объёмам груз – нефть – составил 22,6% оборота. Доля тарно-штучных грузов в сентябре 2024 года соответствовала 13,08%.

    Наиболее значительно, на 22,5% увеличился грузопоток лесных грузов. Прочие навалочные выросли на 41,7%, кроме того, в этом году появился грузопоток прочих насыпных грузов, которые в аналогичном периоде порты бассейна не переваливали.

    Самый значительная спад наблюдается в сегменте черных металлов, оборот которых упал на 42,3%. Также, тарно-штучных грузов было обработано на 33,8% меньше, чем в сентябре 2023 года. Оборот нефтепродуктов уменьшился на 23%.

    В сентябре 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 51,83%, Махачкала обработала 39, 27%, на порт Оля приходилось 8,9%.

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