Импорт легковых автомобилей из ЕС в РФ, январь-март 2024

По данным Евростата, импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из Евросоюза в Россию в январе-марте 2024 года составил в денежном выражении 15,7 млн евро, на 86,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда Россия импортировала этих товаров из ЕС на 115,2 млн евро.

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Самая крупная поставка из ЕС в РФ в отчетном периоде была в январе – на сумму 7,4 млн евро (-74,3% относительно января-марта 2023 года). В марте Россия импортировала из Евросоюза легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, в денежном эквиваленте меньше всего – на 5,4 млн евро (-88,5%).

Основными поставщиками легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, в январе-марте 2024 года были Словакия и Германия.

Словакия в отчетном периоде экспортировала в Россию легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, на сумму 11,2 млн евро, тогда как годом ранее на 6 млн евро (+86,6%).

Самая крупная поставка в стоимостном выражении была в марте – на сумму 4 млн евро, что сопоставимо с суммой в марте 2023 года. Тогда РФ получила из Германии этой продукции на сумму 4,1 млн евро. Самая маленькая поставка была в январе – на 3,5 млн евро, тогда как в январе 2023 года почти в 13 раз меньше – на 270 тыс. евро.

Германия поставки в Россию легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, в отчетном периоде сократила на 97,4% – с 85,9 млн до 2,2 млн евро. Больше всего этой продукции в стоимостном эквиваленте РФ получила из Германии в феврале – на 1,4 млн евро (-95,2%), меньше всего – в январе (на 210 тыс. евро).

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