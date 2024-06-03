Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2024
03.06.2024

Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 2 неделя 2024
    Стоимость бункерного топлива во всех исследуемых портах России увеличилась
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаРоссия
    0
    07.03.2024
    Все порты Финляндии, январь 2024 года
    По итогам первого месяца 2024 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 121 тыс. […]
    2024КонтейнерооборотФинляндия
    0
    29.03.2024
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь 2024
    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе 2024 […]
    2024ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    31.05.2024
    Безработные контейнеровозы на 20 мая 2024 года
    Флот безработных сократился как по вместимости, так и по количеству судов. Как пишет Dynamar, […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    15.02.2024
    Контейнерооборот лидеров, январь 2024
    Оба порта показали рост к январю прошлого года
    2024КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    28.05.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 в деталях
    В марте 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,3% относительно показателя марта […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.06.2024 Контейнерооборот российских портов в апреле 2024 в деталях
    03.06.2024 Что ждет рынок линейного сервиса между портами Китая и Санкт-Петербургом
    03.06.2024 43 отмененных рейса с 23 по 27 неделю 2024
    03.06.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2024
    31.05.2024 Безработные контейнеровозы на 20 мая 2024 года
    31.05.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23.05.2024 М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •