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Рекордные поставки контейнеровозов
06.11.2024

Рекордные поставки контейнеровозов

    • По итогам 9 месяцев этого года в мире было сдано в эксплуатацию 410 контейнеровозов суммарной вместимостью 2,5 млн TEU, тогда как годом ранее вместимость введенного в эксплуатацию флота составила 2,3 млн TEU, сообщает Container News со ссылкой на данные BIMCO.

    Поскольку темпы утилизации возрастных контейнеровозов остаются низкими, поставки новостроев с начала 2024 года увеличили провозные мощности мирового контейнерного флота на 2,4 млн, или на 8,7%.

    В результате, мировой контейнерный флот на сегодня состоит из 6699 судов совокупной вместимостью 30,4 млн TEU.

    С начала 2020 года объем поставок вырос на 32%. За это время в эксплуатацию было введено контейнеровозов суммарной вместимостью 7,8 млн TEU, и это максимальный показатель за любой пятилетний период.

    «Несмотря на то, что контейнерный флот быстро увеличивается, заказы продолжают размещаться, — сказал главный аналитик BIMCO Нильс Расмуссен. – В этом году объем контрактов уже вдвое превышает прошлогодний портфель заказов. Всего в мире заказано 286 контейнеровозов суммарной вместимостью 3,3 млн TEU. В начале июня объем заказов снизился до 5,9 млн TEU, но сейчас он достиг 7,6 млн TEU, или 25% от действующего флота».

    Контейнеровозы вместимостью 12-17 тыс. TEU с начал 2020 года обеспечили 47% провозных мощностей в портфеле заказов и в ближайшие годы будут оставаться основным драйвером роста. Суда вместимостью 17 тыс. TEU и выше составляют 27% провозных мощностей в портфеле заказов.

    До конца 2024 года планируется передать заказчикам еще 500 тыс. TEU. Таким образом, по итогам этого года будет введено в строй 3 млн TEU.

    В течение ближайших четырех лет планируется поставлять в среднем 1,7 млн TEU в год. На 2029 год к сдаче уже запланированы 300 тыс. TEU. При этом в течение следующих пяти лет контейнеровозы будут еще заказывать.

    «В настоящее время портфель заказов составляет 25% действующего флота, но фактический рост флота будет зависеть от объема утилизации. Темпы утилизации в последние годы низкие, и в ближайшее время основными кандидатами на слом будут контейнеровозы старше 20 лет, их суммарная вместимость составит 3,4 млн TEU. Если все они будут утилизированы в течение следующих пяти лет, рост флота за счет текущего портфеля заказов может составить 14%», — прокомментировал Н.Расмуссен.

    Фото: ONE


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