Экспорт аммиака из РФ в ЕС, январь 2024

По данным Евростата, экспорт аммиака безводного и в водном растворе из России в Евросоюз в январе 2024 года составил 35,1 тыс. тонн, что на 178,6% больше, чем в январе 2023 года. Тогда Евросоюз импортировал из РФ 12,6 тыс. тонн этой продукции. В денежном выражении российский экспорт аммиака в отчетном периоде составил 26,3 млн евро, тогда как годом ранее было 11,1 млн евро (+136,9%).

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Морским путем из РФ в ЕС было отправлено 34,7 тыс. тонн (в январе 2023 года таких поставок не было), автотранспортом – 476 тонн. В январе 2023 года весь объем аммиака безводного и в водном растворе из РФ в ЕС был экспортирован автотранспортом.

В январе этого года покупателями российского аммиака в ЕС были всего три страны – Бельгия, Франция и Литва.

Бельгия в отчетном периоде импортировала из РФ 23,4 тонн аммиака безводного и в водном растворе, тогда как в январе прошлого года поставок в эту страну не было.

Во Францию Россия отправила 11,3 тыс. тонн (+100%).

Литва импорт аммиака безводного и в водном растворе из РФ сократила на 96,3% – с 12,6 тыс. тонн до 476 тонн.

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