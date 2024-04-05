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Импорт легковых автомобилей из ЕС в РФ, январь 2024
05.04.2024

Экспорт аммиака из РФ в ЕС, январь 2024

    • По данным Евростата, экспорт аммиака безводного и в водном растворе из России в Евросоюз в январе 2024 года составил 35,1 тыс. тонн, что на 178,6% больше, чем в январе 2023 года. Тогда Евросоюз импортировал из РФ 12,6 тыс. тонн этой продукции. В денежном выражении российский экспорт аммиака в отчетном периоде составил 26,3 млн евро, тогда как годом ранее было 11,1 млн евро (+136,9%).

    Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим товарным группам, а также по различным видам транспорта и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

    Морским путем из РФ в ЕС было отправлено 34,7 тыс. тонн (в январе 2023 года таких поставок не было), автотранспортом – 476 тонн. В январе 2023 года весь объем аммиака безводного и в водном растворе из РФ в ЕС был экспортирован автотранспортом.

    В январе этого года покупателями российского аммиака в ЕС были всего три страны – Бельгия, Франция и Литва.

    Бельгия в отчетном периоде импортировала из РФ 23,4 тонн аммиака безводного и в водном растворе, тогда как в январе прошлого года поставок в эту страну не было.

    Во Францию Россия отправила 11,3 тыс. тонн (+100%).

    Литва импорт аммиака безводного и в водном растворе из РФ сократила на 96,3% – с 12,6 тыс. тонн до 476 тонн.

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