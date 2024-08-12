Грузооборот Арктического бассейна в июне 2024: выросла перевалка нефтепродуктов

В июне 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,8% относительно показателя июня 2023 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 8,5%. В каботаже было перевалено на 28,3% меньше, чем годом ранее. Импорт уменьшился на 87,1%.

В июне 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,7%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 44,7%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (22,3%). Доля угля и кокса в июне 2024 года составила 18,7%.

Самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 4,6 раза. Прочих генеральных грузов было обработано на 83,8% больше, чем в июне 2023 года. Оборот нефтепродуктов вырос на 48%.

Наиболее значительно, на 91,8% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Черных металлов перевалили на 51% меньше, чем годом ранее, руды – на 42,3% меньше.

В июне 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 57,3%, Сабетта обработала 29,3%, на Варандей приходилось 6,1%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi