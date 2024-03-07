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Все порты Финляндии, январь 2024 года
07.03.2024

Все порты Финляндии, январь 2024 года

    • По итогам первого месяца 2024 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 121 тыс. TEU. Это на 2,6% больше показателя января 2023 года.

    При этом экспортный контейнеропоток увеличился на 2,6% и составил 58,4 тыс. TEU. Импорт контейнеров также вырос – на 2,5% до 62,6 тыс. TEU. Транзит контейнеров снизился на 18,1%, до 6,4 тыс. TEU.

    По данным статистического управления Финляндии, ХаминаКотка по итогам первого месяца 2024 года обработала 56,1 тыс. TEU, что на 5% больше, чем годом ранее.

    Через причалы порта Хельсинки за январь этого года прошло на 9% больше контейнеров, чем годом ранее – их объем достиг 40,4 тыс. TEU. Раума, напротив, сократила контейнерооборот – на 12,2%, обработав 15,8 тыс. TEU.

    Оборот контейнеров порта Ханко по итогам отчетного месяца также уменьшился – на 6,2%, до 4,8 тыс. TEU. Порт Оулу обработал 1,6 тыс. TEU – на 1,9% меньше, чем в январе 2023 года.

    Также снижение объемов обработки контейнеров отмечено у портов Коккола – на 0,8% (до 908 TEU), Турку – на 47,5% (до 157 TEU) и Пиетарсаари – на 94% (до 5 TEU).

    В то же время по итогам января 2024 года порт Раахе существенно нарастил обработку контейнеров – в 4,5 раза до 36 тыс. TEU. Также Кеми (плюс 17,3% до 469 TEU) и Уусикапунки (плюс 59,1% до 35TEU) показали положительные результаты.

    Остальные финские порты в январе 2024 года обработку контейнеров не осуществляли.


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