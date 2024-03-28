Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь, 2024

По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе 2024 года составил 293 тонны на сумму 133,9 млн евро против 482 тонн (-39,2%) на сумму 397 млн евро (-66,3%) годом ранее.

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В том числе перевозки грузов авиатранспортом из ЕС в РФ в отчетном периоде составили 273 тонн на сумму 105,3 млн евро, тогда как в январе 2023 года 399 тонны (-31,6%) на сумму 125,2 млн евро (-15,9%).

Больше всего грузов среди стран ЕС в Россию авиатранспортом отправили Италия, Швеция и Германия.

Италия отправила в РФ 97 тонн грузов, тогда как годом ранее 61 тонну (+59%).

Швеция в январе этого года экспортировала в РФ в 23 раза больше грузов, чем в январе 2023 года – 91 тонну (в январе 2023 года – 4 тонны).

Из Германии авиатранспортом РФ получила 32 тонны грузов (-39,6%).

Из России в Евросоюз в январе этого года авиатранспортом было отправлено 50 тонн на сумму 28,6 млн евро, тогда как годом ранее 83 тонны (-39,7%) на сумму 271,8 млн евро (-89,6%).

Больше всего грузов среди стран ЕС Россия отправила в Германию – 29 тонн (-6,4%).

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