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Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 11 месяцев 2024
24.12.2024

Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 11 месяцев 2024

    • По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли за 11 месяцев этого года на 14,1%.

    В январе-ноябре этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 37,5 млн тонн грузов. Экспорт вырос на 15,7% до 35,1 млн тонн.

    Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 18,6 млн тонн (+6,5%), в том числе 6,7 млн тонн угля (+25,9%) и 4,5 млн тонн железной руды (+18,7%).

    Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 7,6 млн тонн экспортных грузов (+1,4%), в том ч

    исле 3,7 млн тонн угля (рост в 1,7 раза).

    Экспортный грузопоток через Нижнеленинское – Тунцзян составил 5 млн тонн (рост в 1,7 раза), в том числе 3,4 млн тонн угля (рост в 1,5 раза) и 1,6 млн тонн железной руды (рост в 2,5 раза).

    Через погранпереход Камышовая – Хуньчунь было экспортировано в КНР 3,4 млн тонн грузов (рост в 1,3 раза), в основном это уголь – 3,2 млн тонн (рост в 1,3 раза).

    Фото: РЖД


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